Каталония сильнее центра, а тер Штеген - лучший голкипер мира. Разбираем матч 15 тура Ла Лиги между "Атлетико" и "Барселоной""

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Каталония сильнее центра, а тер Штеген - лучший голкипер мира. Разбираем матч 15 тура Ла Лиги между "Атлетико" и "Барселоной""

Матч "Атлетико" – "Барселона" начался с обильного дождя и свиста в адрес Гризманна. Мадридские футболисты также вышли на поединок заряженными, что едва не вылилось в гол уже на 7-й минуте: Эрмосо прострелил с правого края штрафной, а Фирпо срезал мяч в дальний угол собственных ворот – штанга спасла "Барселону"! В дальнейшем "матрасники" провели ряд подходов к воротам соперника, но в стартовый отрезок ничего острого создать не удалось. "Атлетико" после момента Фирпо на старте имел лишь удар головой в исполнении Фелипе с подачи Триппьера, но это было слишком неточно. Атака "Барселоны" в первые полчаса встречи выглядела настолько пассивно, что Месси на статистическом портале Whoscored некоторое время имел самую низкую оценку среди всех футболистов на поле. "Атлетико" мог за это наказать на 20-й минуте, но в дело вмешался тер Штеген – Марк-Андре ногой парировал замыкания Эрмосо метров с четырех! На 25-й же Эрмосо мог отличиться обводным ударом из-за пределов штрафной в дальний угол – рядом со штангой!

Лишь после этого "блаугранас" огрызнулись моментом: Месси обокрал Эрреру и вошел в штрафную, собрал на себе защитников и выкатил передачу вправо на совершенно свободного Ракитича – Иван же пробил медленно и низом, дав возможность Облаку спасти "Атлетико"! В дальнейшем темп игры немного упал. Команды примерно 10 минут переводили дух, занимаясь позиционной борьбой в центре поля. Немного лучше в ней выглядела "Барселона". Последняя десятиминутка оказалась просто адской. Сначала отличиться шикарным голом могла отличится "Барселона", но выстрел Суареса метров с 22-х на 36-й минуте прошел в сантиметрах от дальней штанги. "Атлетико" ответил на 40-й угловым, подачу с которого мощным ударом головой замкнул Мората – получилось по центру, но очень неудобно для голкипера. Тем не менее, тер Штеген одной рукой умудрился "выгрести" мяч с линии ворот. Еще через три минуты выдыхать при "корнере" пришлось уже фанатам "Атлетико" – Пике замкнул навес от флажка головой, попав в перекладину! Наконец, на перерыв команды ушли без голов.

Старт второго тайма больше отвечал предматчевим ожиданиям – "Барселона" много владела мячом, однако серьезного продвижения вперед система обороны "Атлетик"о гостям не позволяла. С более или менее острых эпизодов можно вспомнить разве что выстрел Гризманна с линии штрафной в руки Облаку и удар Корреа с отскока на 55-й, который успели заблокировать защитники. В общем, этот отрезок поединка достоин того, чтобы о нем забыть. На 60-х минутах стало веселее, ведь "Барселона" начала серьезно прижимать "Атлетико". На 61-й Месси сместился в центр и пробил с полукруга перед штрафной – Облак парировал перед собой, но успел накрыть мяч со второй попытки! На 63-й каталонцы выскочили в красивую контратаку с передачей на линию штрафной под удар Суаресу – Луис выстрелил в касание, отправив мяч в руки голкиперу! Через минуту Месси пробил со схожей точки, но полет мяча защитники сумели заблокировали. Кроме того, на 69-й огорчить "Ванда Метрополитано" мог Гризманн, который нанес удар метров с 17-ти с полоборота – над перекладиной!

На 70-х минутах интереснее выглядел "Атлетико". В частности, на 72-й Мората пяткой замкнул прострел Корреа, подправив мяч в дальний угол, однако Роберто вынес его с линии ворот. На 76-й же Альваро выстрелил с дистанции – высоковато. Впрочем, темп игры мадридцев в этот период сбивали замены и куча фолов, в которых больше всего доставалось Пике. На 83-й минуте Жерар таки покинул поле, не сумев восстановиться после жесткого стыка с Витоло. Эндшпиль поединка не поражал остротой и высокими скоростями. Команды вообще перестали создавать моменты, поэтому на некоторое мгновение показалось, что всех устраивает ничья. Когда уровень смирения с подобным результатом достиг максимума, слово взял уже пятикратный (а возможно в будущем и шестикратный) обладатель Золотого мяча: на 86-й минуте Месси сместился с правого фланга, обыгрался в стеночку с Суаресом и с линии штрафной в касание отправил мяч точно под левую штангу – 0:1! Симеоне сразу бросил в бой Лоди, но все уже было бесполезно. Гол Лионеля оказался победным. Таким образом, "Барселона" набрала 31 зачетный балл, поравнявшись с "Реалом" по очкам и возглавив турнирную таблицу Ла Лиги. Атлетико, имея в активе лишь 25 пунктов, остался на шестой строчке.

Это был ничейный, но довольно классный матч с приставкой "топ"

От поединка "Атлетико" против "Барселоны "ожидали, в первую очередь, скучной игры с тщетными попытками каталонцев вскрыть оборону соперника, который изредка огрызался бы контратаками и постоянно провоцировал бы на грубость. В этом "матрасники" лучшие в мире – и именно так прошли последние матчи между этими командами. В основном, все решали одна-две ошибки. Симеоне на таком футболе съел не собаку, а целого волка. Однако, на этот раз все было не так. "Атлетико" с первых минут пошел вперед, создав ряд супермоментом, однако во второй половине первого тайма "Барселона" перехватила инициативу, также создав ряд голевых моментов. После перерыва же команды чередовали десятиминутки равного футбола и преимущества одного из коллективов. На эпизоды со стойкой и суперсэйв тер Штегена был дан ответ выходами один на один и перекладиной, а нефутбольных вещей на поле практически и не упомнишь. Ни плевков, ни оскорблений чужих мам, ни откровенной грубости ради грубости – в этот момент где-то заплакал один Коста. Команды не уступали друг другу! Это подтверждает и статистика: 1,16 против 1,19 по ожидаемым голам (версия Understat), 17:13 по ударам (3-5 – в створ). 10:10 по ключевым пассам, 2:2 по разрезным передачам, 16:17 по отборам, 12:11 по фолам (версия Whoscored). Только по количеству проникающих пасов "Барселона" выглядела значительно лучше (8:14), а преимущество каталонцев по показателю интенсивности прессинга (17,10:6,17, чем меньше – тем лучше) в некоторой степени можно объяснить стилистическими различиями в обороне. При этом обе команды трудно критиковать – они провели качественный поединок, допустив умеренное количество ошибок и ярко отработав в атаке. Этот матч должен был завершиться вничью, но в итоге Месси, как это обычно и бывает, взял свое слово. Да и заслуги еще одного футболиста не нужно упускать из виду.

Тер Штеген – снова голкипер номер один

Если в первой половине 2019-го года с этим утверждением еще можно было поспорить, то сейчас трудно вспомнить более стабильного и яркого голкипера, чем тер Штеген. Практически в каждом матче "Барселоны" в текущем сезоне он выполняет фантастические сейвы, не допуская никаких ошибок, и при этом качественно поддерживая полевых футболистов благодаря феноменальной работе ногами. Прозвище "Месси в перчатках" досталось Марку-Андре не просто так. В Мадриде работы для немца, на самом деле, было немного, однако именно благодаря его двум сейвам "блаугранас" удержались под бешеным давлением "Атлетико" в первые полчаса. Сейв опорной ногой в моменте с ударом Эрмосо вплотную в противоход и выгребание мяч с линии ворот после невероятно неудобного замыкания в исполнении Мораты достойны написания целого абзаца о важности тер Штегена. Марк-Андре спас в эпизодах, где все кричало о голе "матрасников", выиграв для атаки своей команды время на раскачку. Браво!

Игорь Малиенко soccernews.ru
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