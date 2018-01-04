Каталонская пресса уже выбирает игровой номер для Коутиньо

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Каталонская пресса уже выбирает игровой номер для КоутиньоКаталонская пресса уже выбирает игровой номер для полузащитника английского "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо, под которым он будет играть в каталонской "Барселоны".

Так, издание El Mundo Deportivo определило для бразильца два варианта - футболки с цифрами на спине "24" и "7". Первый номер остается незанятым в стане "сине-гранатовых" с начала сезона, а второй должен освободиться после вероятного ухода из "Барсы" в зимнее трансферное окно вингера Арды Турана.

Напомним, Коутиньо уже активно ищет жилье в Барселоне. | soccernews.ru

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