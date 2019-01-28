Каталонский клуб дисквалифицировали на три года
Руководство Ла Лиги отстранило каталонский клуб "Реус Депортиу" на три года от участия в турнирах, а также оштрафовало на 250 тыс. евро.
Это случилось из-за того, что клуб задолжал зарплату футболистам. Апелляцию можно падать в течение 2 недель.
"Реус Депортиу" выступает во втором дивизионе. В нынешнем сезоне клуб набрал 21 очко и расположился на 20 месте.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|21
|49
|2
|Атлетико Мадрид
|21
|44
|3
|Реал Мадрид
|21
|39
|4
|Севилья
|21
|36
|5
|Алавес
|20
|32
|6
|Хетафе
|21
|31
|7
|Валенсия
|21
|29
|8
|Бетис
|21
|29
|9
|Реал Сосьедад
|21
|27
|10
|Эйбар
|21
|26
|11
|Атлетик Бильбао
|21
|26
|12
|Леванте
|21
|26
|13
|Реал Вальядолид
|21
|25
|14
|Жирона
|21
|24
|15
|Эспаньол
|21
|24
|16
|Леганес
|21
|23
|17
|Сельта Виго
|21
|21
|18
|Райо Вальекано
|20
|20
|19
|Вильярреал
|21
|18
|20
|Уэска
|21
|12