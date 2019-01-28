Каталонский клуб дисквалифицировали на три года

Руководство Ла Лиги отстранило каталонский клуб "Реус Депортиу" на три года от участия в турнирах, а также оштрафовало на 250 тыс. евро.

Это случилось из-за того, что клуб задолжал зарплату футболистам. Апелляцию можно падать в течение 2 недель.

"Реус Депортиу" выступает во втором дивизионе. В нынешнем сезоне клуб набрал 21 очко и расположился на 20 месте.

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