Каталонский праздник: "Барселона" громит "Реал" на "Сантьяго Бернабеу"

Довольно насыщенная событиями субботняя программа европейского футбола открывалась центральным противостоянием 17-го тура испанской Ла Лиги, в рамках которого мадридский "Реал" принимал "Барселону". Дабы охватить азиатский рынок было принято непопулярное решение провести "Эль Класико" в 13:00 по местному времени, чего еще никогда в истории не было – так рано непримиримые соперники отношения еще не выясняли. Правда, гораздо интереснее другое. По факту вышло, что встречались лидер и четвертая команда чемпионата. "Блаугранас" приехали на "Сантьяго Бернабеу"в качестве непобедимых, опережая "сливочных" в турнирной таблице на целых 11 очков.

Что касается стартовых составов, то Эрнесто Вальверде обошелся без сюрпризов, с первых минут бросив в бой всех самых лучших. Задолго до матча было известно, что по причине травмы не сможет сыграть основной центральный защитник Самюэль Умтити, которого пришлось заменить Томасу Вермалену. В свою очередь, Зинедин Зидан с первых минут предпочел выпустить более оборонительного плана игрока Матео Ковачича вместо техничного и быстрого Иско.

"Реал" по-хозяйски начал поединок, быстро завладев инициативой, а при потере мяча тут же включался в высокий прессинг. А уже на второй минуте снаряд побывал в сетке ворот тер Штегена после удара Роналду, но португалец не успел порадоваться, как арбитр отменил гол из-за очевидного положения вне игры. В целом, всю первую половину первого тайма "галактикос" чаще атаковали через левый фланг, выискивая КриРо.

На десятой минуте Роналду обязан был открывать счет, никто не мешал пятикратному обладателю Золотого Мяча с убойной позиции плотно пробить по воротам, но Криштиану банально махнул ногой мимо снаряда. Во второй половине первой 45-ти минутки "сливочные" продолжали владеть преимуществом, но "Барса" также порой отвечала. Два классных момента имел Паулиньо, но всякий раз надежно играл Кейлор Навас. Последнее слово в первом тайме осталось за мадридцами: Бензема опередил Вермалена, замыкая передачу от Марсело, но "Барсе" крупно повезло, ибо "кожаный", лизнув штангу, вылетел за лицевую.

Перерыв пошел на пользу "Барселоне". На 54-й минуте каталонцы выбежали в быструю контратаку и разыграли ее как по нотам, а завершающий удар нанес Луис Суарес. Пропустив гол, "Реал" заметно занервничал, чем очень скоро снова воспользовались подопечные Вальверде. После очередной потери мяча в штрафной площади "галактикос" образовался сумбур, в котором Карвахаль ничего лучше не придумал, кроме как руками отбить мяч. Правому защитнику сразу же была выписана красная карточка и назначен пенальти, который довольно легко реализовал Лео Месси.

Вдесятером отыграть два мяча у нынешней "Барсы" могло помочь только чудо, но его не случилось. Даже больше, последнее слово осталось за каталонцами: едва вышедший на замену Алеш Видаль своим первым касанием оформил разгром уже на последней компенсированной минуте – 0:3.

"Реал" Мадрид – "Барселона" – 0:3

Голы: Л. Суарес, 54 – 0:1, Месси, 64 (с пенальти) – 0:2, Алеш Видаль, 90+3 – 0:3

"Реал": Навас, Карвахаль, Варан, Серхио Рамос, Марсело, Каземиро (Бэйл, 72), Модрич, Кроос, Ковачич (Асенсио, 72), Роналду, Бензема (Начо, 66)

"Барселона": тер Штеген, Серхи Роберто (Алеш Видаль, 90+2), Вермален, Пике, Жорди Альба, Ракитич, Паулиньо (Гомеш, 84), Бускетс, Иньеста (Семеду, 77), Месси, Л. Суарес

Удаление: Карвахаль (63)

Богдан Архипенко

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