Каталонское дерби в Кубке Испании: "Барса" готовится взять реванш у "Эспаньола"

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Каталонское дерби в Кубке Испании: "Барса" готовится взять реванш у "Эспаньола"

"Барселона" – "Эспаньол"

Стадион: "Камп Ноу" (Барселона)

Начало матча: 23:30

Арбитр: Матеу Лаос (Валенсия, Испания)

В рамках ответного матча 1/4 финала Кубка Испании на стадионе "Камп Ноу" сойдутся "Барселона" и "Эспаньол". Дополнительную интригу и без того горячему каталонскому дерби придает турнирный расклад – все-таки на кону путевка в полуфинал. Кроме того, именно "попугаи" нанесли "сине-гранатовым" первое поражение в сезоне, обыграв их в первой игре со счетом 1:0.

"Барселона" сенсационно проиграла первый матч Кубка Испании, и теперь болельщики непременно ждут от клуба реабилитации. До этого в рамках турнира подопечные Вальверде уверенно разобрались с "Мурсией" и "Сельтой" – 14:1 по итогам 4-х встреч. В Примере "сине-гранатовые" не знают себе равных: убедительная победа над "Бетисом" в прошлом туре со счетом 5:0 лишь упрочила их лидирующие позиции. Вчера из Кубка Испании выбыл мадридский "Реал", так что перспективы "Барсы" завоевать этот трофей заметно увеличились. "Валенсия", "Севилья" и "Леганес" уже ждут в свою компанию четвертого полуфиналиста.

"Эспаньол" удивил всю Европу, обыграв неделю назад свих принципиальных соперников. Однако в ответном матче их шансы повторить успех ничтожно малы. Перед "Барселоной" в рамках Кубка подопечные Кике Флореса расправились с "Тенерифе" и "Леванте". В прошлом туре Примеры "попугаи" было разгромлены "Севильей" на домашней арене - 0:3, так что эйфория от победы в дерби их уже покинула. Таким образом, "Эспаньол" располагается на 14-й строчке турнирной таблицы, правда, борьба за выживание им вряд ли грозит, а возможность завоевать первый за долгое время трофей будет у них в приоритете.

Интересные факты противостояния "Барселоны" и "Эспаньола":

В 5 из 6 последних матчах против "Эспаньола" "Барселона" забивала, как минимум, 3 гола.

В 10 предыдущих поединках между этими соперниками было зафиксировано 8 побед "Барселоны" при 1 ничьей и 1 виктории "Эспаньола".

"Сине-гранатовые" выиграли 13 из 14 домашних матчей в нынешнем сезоне.

Ориентировочные составы на игру:

Барселона: Тер Штеген, Нелсон Семеду, Пике, Вермален, Альба, Серджи Роберто, Бускетс, Ракитич, Андре Гомеш, Месси, Суарес.

Эспаньол: Лопес, Вила, Дуарте, Лопес, Лопес Сильва, Эрмосо, Дардер, Мелендо, Хави Фуэго, Баптистао, Морено.

Прогноз на матч "Барселона" – "Эспаньол":

Букмекеры не дают ни единого шанса гостевой команде: предлагая на их победу огромный коэффициент. Откровенно говоря, "Эспаньолу" будет очень сложно выстоять на "Камп Ноу", однако если подопечным Флореса удастся забить хотя бы один мяч, у "Барсы" могут начаться большие проблемы.

Победа "Барселоны" оценивается коэффициентом 1,10, ничья – 13,00, виктория "Эспаньола" – 31,00.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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