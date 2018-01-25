Каталонское дерби в Кубке Испании: "Барса" готовится взять реванш у "Эспаньола"
"Барселона" – "Эспаньол"
Стадион: "Камп Ноу" (Барселона)
Начало матча: 23:30
Арбитр: Матеу Лаос (Валенсия, Испания)
В рамках ответного матча 1/4 финала Кубка Испании на стадионе "Камп Ноу" сойдутся "Барселона" и "Эспаньол". Дополнительную интригу и без того горячему каталонскому дерби придает турнирный расклад – все-таки на кону путевка в полуфинал. Кроме того, именно "попугаи" нанесли "сине-гранатовым" первое поражение в сезоне, обыграв их в первой игре со счетом 1:0.
"Барселона" сенсационно проиграла первый матч Кубка Испании, и теперь болельщики непременно ждут от клуба реабилитации. До этого в рамках турнира подопечные Вальверде уверенно разобрались с "Мурсией" и "Сельтой" – 14:1 по итогам 4-х встреч. В Примере "сине-гранатовые" не знают себе равных: убедительная победа над "Бетисом" в прошлом туре со счетом 5:0 лишь упрочила их лидирующие позиции. Вчера из Кубка Испании выбыл мадридский "Реал", так что перспективы "Барсы" завоевать этот трофей заметно увеличились. "Валенсия", "Севилья" и "Леганес" уже ждут в свою компанию четвертого полуфиналиста.
"Эспаньол" удивил всю Европу, обыграв неделю назад свих принципиальных соперников. Однако в ответном матче их шансы повторить успех ничтожно малы. Перед "Барселоной" в рамках Кубка подопечные Кике Флореса расправились с "Тенерифе" и "Леванте". В прошлом туре Примеры "попугаи" было разгромлены "Севильей" на домашней арене - 0:3, так что эйфория от победы в дерби их уже покинула. Таким образом, "Эспаньол" располагается на 14-й строчке турнирной таблицы, правда, борьба за выживание им вряд ли грозит, а возможность завоевать первый за долгое время трофей будет у них в приоритете.
Интересные факты противостояния "Барселоны" и "Эспаньола":
В 5 из 6 последних матчах против "Эспаньола" "Барселона" забивала, как минимум, 3 гола.
В 10 предыдущих поединках между этими соперниками было зафиксировано 8 побед "Барселоны" при 1 ничьей и 1 виктории "Эспаньола".
"Сине-гранатовые" выиграли 13 из 14 домашних матчей в нынешнем сезоне.
Ориентировочные составы на игру:
Барселона: Тер Штеген, Нелсон Семеду, Пике, Вермален, Альба, Серджи Роберто, Бускетс, Ракитич, Андре Гомеш, Месси, Суарес.
Эспаньол: Лопес, Вила, Дуарте, Лопес, Лопес Сильва, Эрмосо, Дардер, Мелендо, Хави Фуэго, Баптистао, Морено.
Прогноз на матч "Барселона" – "Эспаньол":
Букмекеры не дают ни единого шанса гостевой команде: предлагая на их победу огромный коэффициент. Откровенно говоря, "Эспаньолу" будет очень сложно выстоять на "Камп Ноу", однако если подопечным Флореса удастся забить хотя бы один мяч, у "Барсы" могут начаться большие проблемы.
Победа "Барселоны" оценивается коэффициентом 1,10, ничья – 13,00, виктория "Эспаньола" – 31,00.
Евгений Пешко | http://soccernews.ru
Не пропустите: Сборная Барселоны всех времен по версии MARCA
опрос
Лента новостей
-
Иньеста получил предложение из Китая
-
"Спартак" откажется от трансфера Льяича
-
Почеттино: "Я никогда не буду тренером "Барселоны" или "Арсенала"
-
Дани Алвес дисквалифицирован на три матча
-
В Йовил спустя три года: "Манчестер Юнайтед" погостит в Кубке Англии у "перчаточников"
-
Сандро Рамирес может перейти в "Севилью"
-
Турнир прогнозов: анонс 31 тура
-
"Атлетик" готов заплатить за Иньиго Мартинеса 32 миллиона евро
-
"Монако" хочет перехватить Пеллегри у "Ювентуса"
-
"Реал", "Атлетико" и "Интер" поборются за 20-летнего аргентинца
-
Саму Гарсия вернулся в "Малагу"
-
"Барселона" в восьмой раз подряд вышла в полуфинал Кубка Испании
-
"Барселона" - "Эспаньол" - 2:0 (обзор)
-
Бубнов: "Зенит" и "Спартак" еще поборются за чемпионство"
-
"Барселона" берет реванш у "Эспаньола" и выходит в полуфинал Кубка Испании
-
Роналду: "Я не рассчитывал выиграть пять "Золотых мячей"
-
"Динамо" подтвердило разрыв контракта с Погребняком
-
Месси забил 4000-й гол "Барселоны" на "Камп Ноу"
-
Коутиньо дебютировал за "Барселону"
-
"Страсбур" стал последним участником 1/8 финала Кубка Франции
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|20
|54
|2
|Атлетико Мадрид
|20
|43
|3
|Валенсия
|20
|40
|4
|Реал Мадрид
|19
|35
|5
|Вильярреал
|20
|34
|6
|Севилья
|20
|32
|7
|Сельта Виго
|20
|28
|8
|Эйбар
|20
|28
|9
|Хетафе
|20
|27
|10
|Жирона
|20
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Атлетик Бильбао
|20
|26
|13
|Леганес
|19
|25
|14
|Эспаньол
|20
|24
|15
|Реал Сосьедад
|20
|23
|16
|Алавес
|20
|19
|17
|Леванте
|20
|18
|18
|Депортиво Ла-Корунья
|20
|16
|19
|Лас Пальмас
|20
|14
|20
|Малага
|20
|12