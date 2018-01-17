Каталонское дерби в Кубке Испании: "Эспаньол" принимает "Барселону"
"Эспаньол" – "Барселона"
Стадион: "Корнелья Эль Прат"
Начало матча: 23:00
Арбитр: Рикардо Де Бургос Бенгоечеа (Бильбао)
"Барселона" в четвертьфинале Кубка встретится с другим каталонским клубом "Эспаньолом". В последнее время у испанских команд достаточно плотный график игр, среди недели они играют кубковые встречи, а на выходных их ждут игры чемпионата. "Барселона" совсем недавно выбила из турнира галисийскую "Сельту", в Виго тренер каталонского клуба повез резервный состав, оставив дома лидеров. В итоге команда сыграла 1:1, на "Камп Ноу" же перед собственными болельщиками выставлять дублирующий состав было нельзя. Основа "Барселоны" своему сопернику шансов не оставила, забив пять безответных мячей.
В чемпионате страны у команды Вальверде также проблем не возникает, на прошлых выходных каталонцы заставили немного понервничать своих болельщиков, пропустив два мяча от "Реал Сосьедада", однако затем проявили характер и в ответ забили четыре гола. "Барселона" все еще не проигрывает в текущем сезоне, выиграв 16 игр из 19 Ближайший преследователь "Атлетико" отстает на 9 очков, а "Реал" – уже на 19.
"Эспаньол" не слишком удачно выступает в чемпионате, команда находится в нижней части турнирной таблицы, опережая находящийся в зоне вылета "Депортиво" на восемь пунктов. При этом еще совсем недавно вторая каталонская команда была совсем рядом с подвалом, но затем сумела выиграть две игры и еще дважды сыграть ничью, что позволило ей переместиться на 14 место. Удачное выставление в Кубке страны – последний шанс для "Эспаньола" спасти этот сезон, однако пройти в полуфинал ему будет очень сложно.
Интересные факты противостояния:
"Эспаньол" последний раз побеждал "Барселону" 9 лет назад.
Команды провели между собой 198 матчей: 119 побед у "Барселоны", 43 – у "Эспаньола", 36 раз была зафиксирована ничья.
В текущем сезоне "Барселона" выиграла у "Эспаньола" на своем поле со счетом 5:0.
В четырех последних играх "Эспаньол" неизменно проигрывал разгромно. Разница мячей 1:17.
В Кубке команды пересекались 17 раз. В 11 случаях победителем противостояния выходила "Барселона" (один раз в финале), 5 раз дальше шёл "Эспаньол".
Ориентировочные составы:
"Эспаньол": П. Лопес, Х. Лопес, Дуарте, Хермосо, Мартин, Дардер, Санчес, Гранеро, Баптистао, Морено, Хурадо.
"Барселона": Силессен, Семеду, Вермален, Пике, Альба, Гомеш, Ракитич, Бускетс, Паулиньо, Суарес, Месси.
Прогноз на матч:
"Барселона" является явным фаворитом этого матча, "Эспаньол" против гранатово-синих играет неудачно. Вряд ли ситуация изменится и сегодня, команда Вальверде должна уверенно побеждать.
Букмекеры предлагают на победу "Барселоны" коэффициент 1.30, на ничью – 5.80, на Эспаньол – 9.90.
Вячеслав Горбачев | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|19
|51
|2
|Атлетико Мадрид
|19
|42
|3
|Валенсия
|19
|40
|4
|Реал Мадрид
|18
|32
|5
|Вильярреал
|19
|31
|6
|Севилья
|19
|29
|7
|Эйбар
|19
|27
|8
|Хетафе
|19
|26
|9
|Жирона
|19
|26
|10
|Сельта Виго
|19
|25
|11
|Атлетик Бильбао
|19
|25
|12
|Леганес
|17
|24
|13
|Бетис
|18
|24
|14
|Эспаньол
|19
|24
|15
|Реал Сосьедад
|19
|23
|16
|Леванте
|19
|18
|17
|Алавес
|19
|18
|18
|Депортиво Ла-Корунья
|19
|16
|19
|Малага
|19
|11
|20
|Лас Пальмас
|19
|11