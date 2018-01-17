Каталонское дерби в Кубке Испании: "Эспаньол" принимает "Барселону"

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Каталонское дерби в Кубке Испании: "Эспаньол" принимает "Барселону""Эспаньол" – "Барселона"

Стадион: "Корнелья Эль Прат"

Начало матча: 23:00

Арбитр: Рикардо Де Бургос Бенгоечеа (Бильбао)

"Барселона" в четвертьфинале Кубка встретится с другим каталонским клубом "Эспаньолом". В последнее время у испанских команд достаточно плотный график игр, среди недели они играют кубковые встречи, а на выходных их ждут игры чемпионата. "Барселона" совсем недавно выбила из турнира галисийскую "Сельту", в Виго тренер каталонского клуба повез резервный состав, оставив дома лидеров. В итоге команда сыграла 1:1, на "Камп Ноу" же перед собственными болельщиками выставлять дублирующий состав было нельзя. Основа "Барселоны" своему сопернику шансов не оставила, забив пять безответных мячей.

В чемпионате страны у команды Вальверде также проблем не возникает, на прошлых выходных каталонцы заставили немного понервничать своих болельщиков, пропустив два мяча от "Реал Сосьедада", однако затем проявили характер и в ответ забили четыре гола. "Барселона" все еще не проигрывает в текущем сезоне, выиграв 16 игр из 19 Ближайший преследователь "Атлетико" отстает на 9 очков, а "Реал" – уже на 19.

"Эспаньол" не слишком удачно выступает в чемпионате, команда находится в нижней части турнирной таблицы, опережая находящийся в зоне вылета "Депортиво" на восемь пунктов. При этом еще совсем недавно вторая каталонская команда была совсем рядом с подвалом, но затем сумела выиграть две игры и еще дважды сыграть ничью, что позволило ей переместиться на 14 место. Удачное выставление в Кубке страны – последний шанс для "Эспаньола" спасти этот сезон, однако пройти в полуфинал ему будет очень сложно.

Интересные факты противостояния:

"Эспаньол" последний раз побеждал "Барселону" 9 лет назад.

Команды провели между собой 198 матчей: 119 побед у "Барселоны", 43 – у "Эспаньола", 36 раз была зафиксирована ничья.

В текущем сезоне "Барселона" выиграла у "Эспаньола" на своем поле со счетом 5:0.

В четырех последних играх "Эспаньол" неизменно проигрывал разгромно. Разница мячей 1:17.

В Кубке команды пересекались 17 раз.  В 11 случаях победителем противостояния выходила "Барселона" (один раз в финале), 5 раз дальше шёл "Эспаньол".

Ориентировочные составы:

"Эспаньол": П. Лопес, Х. Лопес, Дуарте, Хермосо, Мартин, Дардер, Санчес, Гранеро, Баптистао, Морено, Хурадо.

"Барселона": Силессен, Семеду, Вермален, Пике, Альба, Гомеш, Ракитич, Бускетс, Паулиньо, Суарес, Месси.

Прогноз на матч:

"Барселона" является явным фаворитом этого матча, "Эспаньол" против гранатово-синих играет неудачно. Вряд ли ситуация изменится и сегодня, команда Вальверде должна уверенно побеждать.

Букмекеры предлагают на победу "Барселоны" коэффициент 1.30, на ничью – 5.80, на Эспаньол – 9.90.

Вячеслав Горбачев http://soccernews.ru

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