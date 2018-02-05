Каталонское дерби завершилось расистским скандалом

Теги эспаньолбарселонасамюэль умтити

Каталонское дерби завершилось расистским скандалом

Каталонское дерби завершилось конфликтом между футболистами команд.

Как сообщает испанская пресса, после окончания матча защитник "Барселоны" Самюэль Умтити подвергся расистским высказываниям со стороны футболиста "Эспаньола".

Сообщается, что к футболисту гостей было применено слово "negro". Арбитр матча зафиксировал данный инцидент в протоколе.

Смотрите также обзор матча "Эспаньол" - "Барселона". | http://soccernews.ru

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