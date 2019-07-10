Катания перешёл в "Катанию"

"Катания" на своём официальном сайте объявила о переходе нападающего "Сиракузы" Эмануэле Катании.

38-летний футболист присоединился к "слонам" на правах свободного агента и заключил однолетний контракт.

Катания всю карьеру провёл в клубах из низших итальянских дивизионов, в сумме провёл 307 матчей и забил 77 голов.

Рыночная стоимость возрастного форварда составляет 125 тысяч евро.

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