Катания перешёл в "Катанию"

4 Теги катания

Катания перешёл в "Катанию"

"Катания" на своём официальном сайте объявила о переходе нападающего "Сиракузы" Эмануэле Катании.

38-летний футболист присоединился к "слонам" на правах свободного агента и заключил однолетний контракт.

Катания всю карьеру провёл в клубах из низших итальянских дивизионов, в сумме провёл 307 матчей и забил 77 голов.

Рыночная стоимость возрастного форварда составляет 125 тысяч евро.

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Комментарии

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jugulator
Пьянь

Антонио Валенсия случайно не собирается в Испанию?

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

А Эвертон в Эвертон?

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OkTawius
Димон

Интересно, он им действительно нужен или прикольнуться решили?))

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Mutaloff
Mutaloff

Скорее второй вариант,38 лет,кому он нужен?

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