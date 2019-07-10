Катания перешёл в "Катанию"
"Катания" на своём официальном сайте объявила о переходе нападающего "Сиракузы" Эмануэле Катании.
38-летний футболист присоединился к "слонам" на правах свободного агента и заключил однолетний контракт.
Катания всю карьеру провёл в клубах из низших итальянских дивизионов, в сумме провёл 307 матчей и забил 77 голов.
Рыночная стоимость возрастного форварда составляет 125 тысяч евро.
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|7
|Торино
|38
|63
|8
|Лацио
|38
|59
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|Сампдория
|38
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|10
|Болонья
|38
|44
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|Сассуоло
|38
|43
|12
|Удинезе
|38
|43
|13
|СПАЛ
|38
|42
|14
|Парма
|38
|41
|15
|Кальяри
|38
|41
|16
|Фиорентина
|38
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|38
|38
|18
|Эмполи
|38
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|Фрозиноне
|38
|25
|20
|Кьево
|38
|17