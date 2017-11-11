Катар – Чехия - 0:1, Македония – Норвегия - 2:0 (обзоры)

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Катар – Чехия - 0:1, Македония – Норвегия - 2:0 (обзоры)

Вашему вниманию представляются обзоры двух товарищеских матчей с участием европейских сборных.

Катар – Чехия - 0:1 

Македония – Норвегия - 2:0

Не пропустите: Чехия и Македония побеждают в товарищеских матчах. | http://soccernews.ru

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