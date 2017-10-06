Катар может лишиться права на проведение ЧМ-2022

Катар может лишиться права на проведение Чемпионата Мира в 2022 году, сообщает BBC.

По информации источника, ФИФА рассматривает вариант с переносом мундиаля в другую страну из-за конфликта Дохи с соседними государствами.

Напомним, что ранее Саудовская Аравия, Йемен, ОАЭ, Египет, Бахрейн и Мавритания обвинили Катар в поддержке международного терроризма.

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