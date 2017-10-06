Катар может лишиться права на проведение ЧМ-2022

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Катар может лишиться права на проведение ЧМ-2022

Катар может лишиться права на проведение Чемпионата Мира в 2022 году, сообщает BBC.

По информации источника, ФИФА рассматривает вариант с переносом мундиаля в другую страну из-за конфликта Дохи с соседними государствами.

Напомним, что ранее Саудовская Аравия, Йемен, ОАЭ, Египет, Бахрейн и Мавритания обвинили Катар в поддержке международного терроризма. 

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комментарии
Евгений

Катар может лишиться права проведения чемпионата мира 2022 года, утверждает английская BBC. Это может произойти из-за политического конфликта Катара с соседними странами. Теперь вам понятно из-за чего катарский террористический СЫР-БОР затеяли американцы и англичане! Очень много вопросов и все к американцам! С какой целью американцы ЗАВАРИЛИ этот катарский террористический КРИЗИС? Чтобы в этой демократической МУТНОЙ воде ловить катарских ТЕРРОРИСТОВ? За этим "КАТАРСКИМ" террористическим кризисом ТОРЧАТ очень большие американские демократические террористические УШИ! Только слепой не видит, что этот КРИЗИС провернули американцы, руками своих ближневосточных ВАССАЛОВ!!! И вот вам теперь ДОЛЖНО стать ясно и понятно для ЧЕГО! А для того, чтобы, под американский ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЙ шумок, лишить Катар права проводить мировой чемпионат по футболу в 2022 году!!! А террористические акты в Катаре вам обеспечит ЦРУ США по полной ЗВЕРСКОЙ и УБИЙСТВЕННОЙ программе! Они уже заслали туда своих "умеренных" террористов, чтобы, по команде из США, продемонстрировать там свои ЗВЕРСКИЕ намерения против Катара! Как это они уже сейчас демонстрируют в Сирии, в Ираке, в Йемене, в Иране, в странах Европы и в других регионах земного шара!

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