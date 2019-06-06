Катар надеется на помощь России при проведении ЧМ-2022

Чрезвычайный и полномочный посол Катара в России Фахад Мухаммед Аль-Аттыйя рассказал о сотрудничестве двух стран.

"Чемпионат Мира в России был лучшим в истории. Я был здесь в составе большой делегации. И у нас была команда, которая знакомилась с опытом проведения турнира. Мы работали с российской стороной на стадионах. Наше сотрудничество продолжается, в частности, в сфере безопасности. И один из стадионов в Катаре строит компания-подрядчик из России. Наше сотрудничество будет нарастать по мере приближения даты проведения мундиаля. Мы надеемся, что российские официальные структуры и компании поддержат нас и помогут нам в проведении Чемпионата Мира", - сказал дипломат.

Напомним, что мировое первенство 2018 года прошло в 11 российских городах в период с 14 июня по 15 июля.

Чемпионом мира стала сборная Франции, которая обыграла в финале турнира Хорватию.

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