"Катар" объявил о переходе экс-хавбека "Баварии"

Фото твиттер Хави Мартинеса

Бывший полузащитник мюнхенской "Баварии" Хави Мартинес стал игроком "Катара", сообщает официальный твиттер клуба.

32-летний испанский футболист присоединился к новой команде на правах свободного агента. Условия контракта с ним пока неизвестны.

Мартинес отыграл 9 сезонов в составе "Баварии", провёл 267 матчей, забил 14 голов и сделал 11 ассистов.

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