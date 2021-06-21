"Катар" объявил о переходе экс-хавбека "Баварии"
Бывший полузащитник мюнхенской "Баварии" Хави Мартинес стал игроком "Катара", сообщает официальный твиттер клуба.
32-летний испанский футболист присоединился к новой команде на правах свободного агента. Условия контракта с ним пока неизвестны.
Hasta pronto! @javi8martinez ⏰ pic.twitter.com/AesqK69kjT— Qatar SC (@QatarSportClub) June 20, 2021
Мартинес отыграл 9 сезонов в составе "Баварии", провёл 267 матчей, забил 14 голов и сделал 11 ассистов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аль-Шорта
|17
|42
|2
|Аль-Райян
|17
|38
|3
|Аль-Садд
|17
|32
|4
|Аль-Гарафа
|17
|28
|5
|Аль-Араби
|17
|24
|6
|Аль-Сайлия
|17
|23
|7
|Аль-Вакрах
|17
|19
|8
|Аль-Ахли
|17
|19
|9
|Катар СК
|17
|17
|10
|Аль-Хор
|17
|14
|11
|Умм Салал
|17
|14
|12
|Аль-Шханех
|17
|10