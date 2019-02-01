Катар - победитель Кубка Азии 2019 года
В финале Кубка Азии сборная Катара уверенно разобралась с Японией. Отметим, что Катар впервые в истории стал победителем турнира.
Напомним, что 17-й по счету Кубок Азии проходил в ОАЭ. Прошлым победителем турнира была сборная Австралии.
Япония - Катар 1:3
Голы: Али, 12 - 0:1, Хатем, 27 - 0:2, Минамино, 69 - 1:2, Афиф (пен), 83 - 1:3
Япония: Гонда, Йосида, Томиясу, Нагатомо, Сиотани (Ито, 84), Доан, Сибасаки, Минамино (Инуи, 89), Харагути (Муто, 62), Сакаи, Осако.
Катар: Аль-Шеб, Аль-Рави, Хассан, Педру Мигел, Хухи (Аль-Хаджри, 61), Сальман, Хатем, Мадибо, Афиф, Халид (Будиаф, 74), Али.
Предупреждения: Сибасаки (20), Йосида (82), Афиф (84), Сакаи (86).
Читайте также: И глаз-алмаз, и ноги-золото: ТОП-5 европейских бомбардиров, старше 34 лет. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Барселона" - "Валенсия": анонс и прогноз центрального матча 22 тура Ла Лиги
-
Стало известно, на сколько следствие хочет продлить арест Кокорина и Мамаева
-
"Байер" - "Бавария": анонс и прогноз центрального матча 20 тура Бундеслиги
-
"Зенит" отклонил 29-миллионное предложение по Дзюбе
-
Футболисты "Челси" недовольны работой Сарри
Лента новостей
-
Сарри находится под угрозой увольнения
-
"Локомотив" продлил соглашение со своим воспитанником
-
"Фиорентина" собирается выкупить игрока "Севильи"
-
Сарри высказался о возможных изменениях в игре "Челси"
-
Официально: Феллаини перебрался в "Шандонг Луненг"
-
"Барселона" - "Валенсия": анонс и прогноз центрального матча 22 тура Ла Лиги
-
"Бавария" теряет Нойера
-
Катар - победитель Кубка Азии 2019 года
-
Стало известно, на сколько следствие хочет продлить арест Кокорина и Мамаева
-
"Рома" определилась с кандидатом на пост тренера команды
-
"Байер" - "Бавария": анонс и прогноз центрального матча 20 тура Бундеслиги
-
"Зенит" отклонил 29-миллионное предложение по Дзюбе
-
Футболисты "Челси" недовольны работой Сарри
-
1
Луис Суарес назвал клуб, в котором хочет завершить карьеру
-
Сульшер поборется за звание лучшего тренера января в АПЛ
-
1
"Барселона" - "Валенсия". Анонс и прогноз на матч чемпионата Испании
-
1
Следствие хочет продлить арест Кокорина и Мамаева
-
СМИ узнали причину срыва трансфера Акосты в ПСЖ
-
2
Чёрт с припаянной башкой: украинский журналист дал жёсткую оценку новичку "Зенита" Ракицкому
-
1
Стало известно, когда Вильмар Барриос прибудет в расположение "Зенита"
Турнирные таблицы
|Group A
|М
|О
|1
|Южная Корея
|3
|9
|2
|Австралия
|3
|6
|3
|Оман
|3
|3
|4
|Кувейт
|3
|0
|Group B
|М
|О
|1
|Китай (КНР)
|3
|9
|2
|Узбекистан
|3
|6
|3
|Саудовская Аравия
|3
|3
|4
|Северная Корея (КНДР)
|3
|0
|Group C
|М
|О
|1
|Иран
|3
|9
|2
|Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ)
|3
|6
|3
|Бахрейн
|3
|3
|4
|Катар
|3
|0
|Group D
|М
|О
|1
|Япония
|3
|9
|2
|Ирак
|3
|6
|3
|Иордан
|3
|3
|4
|Палестина
|3
|0