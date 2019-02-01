Катар - победитель Кубка Азии 2019 года

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Катар - победитель Кубка Азии 2019 года

В финале Кубка Азии сборная Катара уверенно разобралась с Японией. Отметим, что Катар впервые в истории стал победителем турнира.

Напомним, что 17-й по счету Кубок Азии проходил в ОАЭ. Прошлым победителем турнира была сборная Австралии.

Япония - Катар 1:3

Голы: Али, 12 - 0:1, Хатем, 27 - 0:2, Минамино, 69 - 1:2, Афиф (пен), 83 - 1:3

Япония: Гонда, Йосида, Томиясу, Нагатомо, Сиотани (Ито, 84), Доан, Сибасаки, Минамино (Инуи, 89), Харагути (Муто, 62), Сакаи, Осако.

Катар: Аль-Шеб, Аль-Рави, Хассан, Педру Мигел, Хухи (Аль-Хаджри, 61), Сальман, Хатем, Мадибо, Афиф, Халид (Будиаф, 74), Али.

Предупреждения: Сибасаки (20), Йосида (82), Афиф (84), Сакаи (86).  

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