"Катар" презентовал Хави Мартинеса

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"Катар" презентовал Хави Мартинеса

Фото инстаграм Хави Мартинеса

"Катар" провёл презентацию своего звёздного новичка.

Клуб представил бывшего полузащитника "Баварии" Хави Мартинеса

32-летний испанский футболист присоединился к новой команде на правах свободного агента. Условия контракта с ним пока неизвестны.

Мартинес отыграл 9 сезонов в составе "Баварии", провёл 267 матчей, забил 14 голов и сделал 11 ассистов.

Не пропустите: "Бавария" близка к продлению контрактов с двумя основными игроками. | http://soccernews.ru
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