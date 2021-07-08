"Катар" презентовал Хави Мартинеса

Фото инстаграм Хави Мартинеса

"Катар" провёл презентацию своего звёздного новичка.

Клуб представил бывшего полузащитника "Баварии" Хави Мартинеса.

نادي قطر الرياضي يتعاقد مع اللاعب الاسباني خافي مارتينيز لدعم صفوف النادي للموسم القادم.



يا هلا ويا مرحبا فيك@Javi8martinez ⚫️ pic.twitter.com/KsvHWVPllJ — Qatar SC (@QatarSportClub) July 7, 2021

32-летний испанский футболист присоединился к новой команде на правах свободного агента. Условия контракта с ним пока неизвестны.

Мартинес отыграл 9 сезонов в составе "Баварии", провёл 267 матчей, забил 14 голов и сделал 11 ассистов.

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