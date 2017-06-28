Катар: "Все убедились в честности нашей заявки ЧМ-2022"
Оргкомитет чемпионата мира 2022 года в Катаре отреагировал публикацию доклада бывшего главы следственной палаты комитета по этике ФИФА Майкла Гарсии.
В докладе говорилось, что и Россия и Катар получили право на проведение чемпионатов мира на законных основаниях.
"Хоть мы и сомневаемся в сроках публикации информации, мы приветствуем публикацию отчета Гарсии. Мы считаем, что масштабы нашего сотрудничества с этим расследованием и сделанные выводы являются подтверждением честности нашей заявки.
Мы продолжим работать над выполнением тех обещаний, что были даны в рамках нашей заявки. Мы посвятим себя организации исторического для ФИФА первого чемпионата мира на Среднем Востоке", - говорится в заявлении.
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