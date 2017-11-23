Катарские собственники ПСЖ мечтают заполучить в свою команду Месси и Роналду

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Катарские собственники ПСЖ мечтают заполучить в свою команду Месси и РоналдуКатарские собственники французского ПСЖ мечтают заполучить в свою команду лучших футболистов современности Лионеля Месси и Кришатину Роналду.

Как информирует El Confidencial, владельцы парижан не побоятся выделить баснословные средства на приобретение двух главных звезд футбола последнего десятилетия. Однако главным препятствием на пути этих трансферов называется нарушение правил финансового Fair Play, за которым может последовать чрезвычайно жесткое наказание от УЕФА.

Напомним, ПСЖ планирует в январе подписать еще одного топового форварда. | soccernews.ru

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