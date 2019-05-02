Катарские владельцы могут избавиться от ПСЖ
Катарская компания Qatar Sports Investments рассматривает вариант с продажей ПСЖ, сообщает Le Parisien.
По информации источника, владельцы клуба устали от постоянной критики в свой адрес. Также они недовольны регулярными провалами команды в Лиге Чемпионов и непомерными налогами во Франции.
Существует и альтернативный сценарий - Qatar Sports Investments продолжит владеть ПСЖ, но существенно сократит его финансирование.
Решение этого вопроса напрямую будет зависеть от выступления парижан в следующей еврокубковой кампании.
Qatar Sports Investments купил ПСЖ в 2011 году, с тех пор столичная команда выиграла 21 трофей, в том числе 6 чемпионских титулов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|34
|84
|2
|Лилль
|34
|68
|3
|Лион
|34
|62
|4
|Сент-Этьен
|34
|59
|5
|Монпелье
|34
|54
|6
|Марсель
|34
|54
|7
|Ницца
|34
|51
|8
|Реймс
|34
|49
|9
|Ним
|34
|46
|10
|Страсбур
|34
|45
|11
|Ренн
|34
|44
|12
|Нант
|34
|43
|13
|Анжер
|34
|42
|14
|Бордо
|34
|38
|15
|Тулуза
|34
|36
|16
|Монако
|34
|33
|17
|Амьен
|34
|33
|18
|ФК Кан
|34
|29
|19
|Дижон
|34
|28
|20
|Генгам
|34
|24