Катарские владельцы могут избавиться от ПСЖ

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Катарские владельцы могут избавиться от ПСЖ

Катарская компания Qatar Sports Investments рассматривает вариант с продажей ПСЖ, сообщает Le Parisien.

По информации источника, владельцы клуба устали от постоянной критики в свой адрес. Также они недовольны регулярными провалами команды в Лиге Чемпионов и непомерными налогами во Франции.

Существует и альтернативный сценарий - Qatar Sports Investments продолжит владеть ПСЖ, но существенно сократит его финансирование.

Решение этого вопроса напрямую будет зависеть от выступления парижан в следующей еврокубковой кампании.

Qatar Sports Investments купил ПСЖ в 2011 году, с тех пор столичная команда выиграла 21 трофей, в том числе 6 чемпионских титулов.

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