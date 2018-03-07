Катарские владельцы ПСЖ покинули "Парк де Пренс" после удаления Верратти

Катарские владельцы французского ПСЖ не досмотрели вчерашний ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов, в котором их команда уступила мадридскому "Реалу".

Как информирует RMC Sport, "Парк де Пренс" они покинули сразу же после того, как с поля на 66-й минуте за второе предупреждение был удален полузащитник парижан Марко Верратти. На тот момент ПСЖ уступал в счете - 0:1.

Напомним, фанаты троллят ПСЖ после вылета из ЛЧ. | soccernews.ru