Катарские владельцы ПСЖ приняли решение по Неймару

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Катарские владельцы ПСЖ приняли решение по ведущему форварду своей команды Катарские владельцы ПСЖ приняли решение по Неймару, информирует El Mundo Deportivo.

Так, по сведениям издания, собственники клуба не продадут 26-летнего нападающего до окончания сезона 2018/2019. При этом они не дают гарантий, что летом следующего года будут готовы рассматривать его трансфер. В то же время со своей стороны владельцы парижан готовы помочь бразильцу выиграть "Золотой мяч", подписав еще несколько топ-игроков уже в ближайшее межсезонье.

Напомним, Карвахаль сделал выбор между Гризманном и Неймаром. | soccernews.ru

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