Катарский бизнесмен купит большую часть акций "Пармы" за 63 млн евро

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Катарский бизнесмен купит большую часть акций "Пармы" за 63 млн евро

Итальянский клуб "Парма" намерен купить катарский бизнесмен. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По данным источника, президентом клуба стане Хишам Салех аль-Мана, член одной из богатейшей семье в Катаре.

Бизнесмен приобретет 51% акций команды, заплатив 63 миллиона евро до 2025 года.

Несмотря на смену владельца, руководство "Пармы" останется тем же.

Хишам Салех аль-Мана - генеральный директор компании Saleh Al Hamad Al Mana Co, которая занимается продажей атомобилей Nissan, Infiniti и Renault в Катаре. 

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