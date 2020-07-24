Катарский бизнесмен купит большую часть акций "Пармы" за 63 млн евро
Итальянский клуб "Парма" намерен купить катарский бизнесмен. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.
По данным источника, президентом клуба стане Хишам Салех аль-Мана, член одной из богатейшей семье в Катаре.
Бизнесмен приобретет 51% акций команды, заплатив 63 миллиона евро до 2025 года.
Несмотря на смену владельца, руководство "Пармы" останется тем же.
Хишам Салех аль-Мана - генеральный директор компании Saleh Al Hamad Al Mana Co, которая занимается продажей атомобилей Nissan, Infiniti и Renault в Катаре.
Не пропустите: "Парма" и "Болонья" сыграли вничью, "Сампдория" обыграла "Удинезе" и другие итоги матчей Серии А| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Председатель попечительского совета "Уфы" рассказал, что думает о Евсееве
-
Кокорин прокомментировал бой Емельяненко с Исмаиловым
-
Чемпионат Чехии досрочно завершен из-за коронавируса
-
Смоллинг и Санчес вернутся в "МЮ"
-
Агент Гайча заявил, что пока не знает, когда футболист отправится в Россию
-
Набабкин в ближайшие дни может покинуть ЦСКА
-
"Ривер Плейт" пока не получал официального предложения от ЦСКА по Карраскалю
-
Катарский бизнесмен купит большую часть акций "Пармы" за 63 млн евро
-
Стало известно, когда стартует новый сезон чемпионата Голландии
-
Наставник "Уфы" Евсеев подвел итоги сезона-2019/20
-
Семин поделился ожиданиями от матча Кубка России между "Зенитом" и "Химками"
-
Кокорин прибыл на бой Емельяненко - Исмаилов
-
TyC Sports: Гайч прилетит в Россию на следующей неделе
-
"Спартак" интересуется защитником сборной Австралии
-
Хусаинов высказал мнение о судействе на матчах "Зенита"
-
Негредо подписал новичок Ла Лиги "Кадис"
-
Жена Месси в открытом купальнике отдыхает на Ибице (фото)
-
Круговой вернулся из "Уфы" в "Зенит"
-
"Манчестер Юнайтед" пытается переманить вингера "Баварии"
-
ЦСКА нацелился на колумбийского хавбека
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17