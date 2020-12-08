Катастрофа "Барсы", очередной шаг трофею от "Атлетико": все результаты 11-го тура Ла Лиги

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Катастрофа "Барсы", очередной шаг трофею от "Атлетико": все результаты 11-го тура Ла Лиги"Барселона" неожиданно уступила "Кадису""Атлетико" не дал шанса конкурентам себя догнать. Представляем итоги всех матчей 11-го тура Ла Лиги.

Результаты тура:

"Атлетик" - "Сельта" - 0:2
"Леванте" - "Хетафе" - 3:0
"Севилья" - "Реал Мадрид" - 0:1
"Атлетико" - "Вальядолид" - 2:0
​​​​​​​"Кадис" - "Барселона" - 2:1
"Осасуна" - "Бетис" - 0:2
​​​​​​​"Гранада" - "Уэска" - 3:3
"Вильярреал" - "Эльче" - 0:0
​​​​​​​"Алавес" - "Реал Сосьедад" - 0:0
​​​​​​​"Эйбар" - "Валенсия" - 0:0

Турнирная таблица: "Атлетико" (26), "Реал Сосьедад" (25), "Вильярреал" (21), "Реал" (20), "Кадис" (18), "Севилья" (16), ​​​​​​​"Гранада" (15), "Бетис" (15), "Барселона" (14), "Эльче" (14), ​​​​​​​"Эйбар" (14), "Алавес" (14), "Валенсия" (13), "Атлетик" (13), "Сельта" (13), "Хетафе" (13), "Леванте" (11), "Осасуна" (11), "Вальядолид" (10), "Уэска" (8)

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
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