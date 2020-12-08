Катастрофа "Барсы", очередной шаг трофею от "Атлетико": все результаты 11-го тура Ла Лиги

"Барселона" неожиданно уступила "Кадису", "Атлетико" не дал шанса конкурентам себя догнать. Представляем итоги всех матчей 11-го тура Ла Лиги.



Результаты тура:



"Атлетик" - "Сельта" - 0:2

"Леванте" - "Хетафе" - 3:0

"Севилья" - "Реал Мадрид" - 0:1

"Атлетико" - "Вальядолид" - 2:0

​​​​​​​"Кадис" - "Барселона" - 2:1

"Осасуна" - "Бетис" - 0:2

​​​​​​​"Гранада" - "Уэска" - 3:3

"Вильярреал" - "Эльче" - 0:0

​​​​​​​"Алавес" - "Реал Сосьедад" - 0:0

​​​​​​​"Эйбар" - "Валенсия" - 0:0

Турнирная таблица: "Атлетико" (26), "Реал Сосьедад" (25), "Вильярреал" (21), "Реал" (20), "Кадис" (18), "Севилья" (16), ​​​​​​​"Гранада" (15), "Бетис" (15), "Барселона" (14), "Эльче" (14), ​​​​​​​"Эйбар" (14), "Алавес" (14), "Валенсия" (13), "Атлетик" (13), "Сельта" (13), "Хетафе" (13), "Леванте" (11), "Осасуна" (11), "Вальядолид" (10), "Уэска" (8)



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