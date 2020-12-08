Катастрофа "Барсы", очередной шаг трофею от "Атлетико": все результаты 11-го тура Ла Лиги
"Барселона" неожиданно уступила "Кадису", "Атлетико" не дал шанса конкурентам себя догнать. Представляем итоги всех матчей 11-го тура Ла Лиги.
Результаты тура:
"Атлетик" - "Сельта" - 0:2
"Леванте" - "Хетафе" - 3:0
"Севилья" - "Реал Мадрид" - 0:1
"Атлетико" - "Вальядолид" - 2:0
"Кадис" - "Барселона" - 2:1
"Осасуна" - "Бетис" - 0:2
"Гранада" - "Уэска" - 3:3
"Вильярреал" - "Эльче" - 0:0
"Алавес" - "Реал Сосьедад" - 0:0
"Эйбар" - "Валенсия" - 0:0
Турнирная таблица: "Атлетико" (26), "Реал Сосьедад" (25), "Вильярреал" (21), "Реал" (20), "Кадис" (18), "Севилья" (16), "Гранада" (15), "Бетис" (15), "Барселона" (14), "Эльче" (14), "Эйбар" (14), "Алавес" (14), "Валенсия" (13), "Атлетик" (13), "Сельта" (13), "Хетафе" (13), "Леванте" (11), "Осасуна" (11), "Вальядолид" (10), "Уэска" (8)
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14