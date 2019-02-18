Католик, визионер, политик. История Жюля Риме, который подарил миру Чемпионат мира

Жюль Риме навсегда войдёт в историю как человек, который подарил миру Чемпионат мира. Это был важнейший проект великого человека, который начинал с низов, будучи сыном бакалейщика в маленькой деревушке Тёле.

Когда Жюль был ещё совсем юн, его родители перебрались в Париж. Пока отец работал, сын воспитывался бабушкой и дедушкой – строгими католиками. В столицу Жюль приехал только в 11-летнем возрасте с чёткой целью стать примерным учеником – целью, которой он добился. Когда он получил грант на изучение права, то было настоящее достижение для человека его статуса.

Безусловно, на Риме сильно сказались многочисленные трудности, с которыми сталкивалась его семья. Несправедливость и нищета, которые сопровождали жизнь рабочего класса Франции, сформировали то, каким он вырос человеком. Настоящий католик, он придавал большое значение «Rerum Novarum» – письме Папы Римского Льва XIII, в котором он обращается ко всем епископам с просьбой обратить внимание на беды рабочего класса. Это важнейший документ, который во многом повлиял на мировоззрение Жюля.

По словам его внука Ива Риме, дедушка был «гуманистом и идеалистом, который верил, что спорт объединит мир». Именно такие верования подтолкнут его сделать первые шаги в мировом футболе – в спорте, который ранее его совершенно не волновал, но который становился всё популярнее во Франции.

В 1897 году именно в многокультурном районе Парижа под названием Сент-Уан 24-летний Риме с группой единомышленников сформировали футбольный клуб «Ред Стар». По замыслу, клуб был чем-то особенным – не просто спортивной организацией. «Ред Стар» должен был активничать как на футбольном поле, так и за его пределами. Он помогал всем и был открыт для любого, независимо от класса. Смелая и неортодоксальная идея на то время пришлась по душе «левым», и рабочему классу в целом.

Несмотря на то, что с момента основания прошло больше 100 лет, идеи клуба живы по сей день. Креативный директор Давид Бельон, в прошлом нападающий «Сандерленда», помогает восстановить связь между командой и местной культурой. «Ред Стар» – это андеграунд, это романтика, это популярный клуб без социального статуса. Он не был создал только для побед – он есть символ свободы и креативности».

После того, как Риме стал видной фигурой в мире футбола, он принял участие в создании первой французской лиги в 1910 году, и стал её президентом. Спустя девять лет, после окончания первой мировой войны, он основал Fédération Française de Football – Федерацию футбола Франции. И здесь он был назначен президентом. С самого начала FFF была заодно с ФИФА, благодаря чему Риме начал подумывать о самой большой своей амбиции – создании всемирного турнира.

Спустя два года после становления президентом Ассоциации Риме был назначен главной ФИФА, которая обосновалась в Париже. Теперь, добравшись до самой верхушки, он точно мог заняться проектом, который занимал его вот уже много лет.

Риме хорошо был знаком с человеческой жестокостью – он принимал участие в Первой мировой войне, и получил «Военный крест» за свои заслуги. Он искренне считал, что яростный национализм, особо распространённый в то время, мог быть укрощён и перенаправлен в другое русло благодаря футболу. Но, в отличии от других видных фигур вроде барона Пьера де Кубертена (инициатор современных Олимпийских игр), Риме считал, что для создания ЧМ требовалось заручиться поддержкой всех классов – как любителей, так и профессионалов. Поскольку он всего в своей жизни добился сам, Риме отличался от других, более аристократичных администраторов, которые его окружали.

ФИФА создавалась, как глобальная организация, но она не стремилась имитировать Олимпийские игры с их «любительскими идеалами». У Риме было своё видение, которому яростно противостоял как де Кубертен, так и Английская футбольная ассоциация. Но в двадцатые года МОК никак не мог договориться о проведении футбольного турнира, в связи с чем идеи ФИФА стали набирать популярность.

Риме требовал, чтобы ФИФА отвечала за проведение турнира, который был бы отрыт для профессионалов из низших социальных слоёв. Если МОК был против, то Риме сам организует турнир без его поддержки.

Таким образом в 1928 году на конгрессе ФИФА в Амстердаме 30 представителей проголосовали за учреждение турнира, который бы проходил каждые четыре года. Дебютный розыгрыш должен был состояться в Уругвае в 1930 году. Убедить нации было нелегко, и большую часть своего времени Риме посвятил переговорам с европейскими странами. В конце концов Франция, Бельгия, Югославия и Румыния согласились, соблазнённые обещаниями уругвайского правительства покрыть траты. Сам же Риме возил заветный кубок с собой в багаже.

Дебют оказался успешным, хотя Риме нередко критиковали за излишнюю политизированность мероприятия – особенно за последующие два розыгрыша, которые проходили в разгар фашизма.

Мир вновь накрыл хаос, но ФИФА это не остановило. Сам Риме оставался горд своим детищем, которое продолжало развиваться в попытках объединить враждующий мир. В то время как политики, и в том числе Лига Наций, провалились, ЧМ был несомненным успехом.

Жюль Риме оставался президентом организации на протяжении 33 лет, до 1954 года, когда его сменил Фриц Вальтер. Количество участников выросло с 12 до 85, а ЧМ стало одним из престижнейших турниров в мире. Риме всегда верил, что футбол – это спорт международный и инклюзивный. Он считал, что спорт, и футбол в частности, мог бы помочь укрепить католические идеалы, которым он следовал всю свою жизнь: это трудолюбие, честность, товарищество и взаимное уважение. В 1956 Риме был номинирован на Нобелевскую премию мира – факт, которым он очень гордился.

Может он сам футболистом и не был, но его влияние на мировой футбол переоценить невозможно. Наследие Жюля Риме ощущается и по сей день, за что мы ему благодарны.

Юрий Сергеев

