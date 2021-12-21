Каттани - новый спортивный директор "Спартака"

Фото сайт "Спартака"

Московский "Спартак" на своём официальном сайте объявил о назначении Луки Каттани на пост спортивного директора клуба.

Сообщается, что итальянец приступает к работе в клубе РПЛ с сегодняшнего дня. Детали сотрудничества при этом не раскрываются.

40-летний Каттани на протяжении пяти последних сезонов руководил скаутским отделом ПСЖ, а до этого занимался селекцией в "Челси", "Палермо" и "Новаре".

"Красно-белые" ушли на зимнюю паузу на девятом месте в РПЛ. На прошлой неделе команду вместо Руя Витории возглавил соотечественник нового спортдира Паоло Ваноли.

Каттани сменил на посту Дмитрия Попова, который ушёл из "Спартака" ещё в августе.

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