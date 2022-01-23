Каттани объяснил последние сделки "Спартака"
Фото: сайт "Спартака"\Автор неизвестен
Спортивный директор московского "Спартака" Лука Каттани прокомментировал последние подписания красно-белых.
— У нас сразу несколько новостей. Во-первых, это трансфер Данила Пруцева. Расскажите о нем, что это за игрок.
— Думаю, в России этого футболиста отлично знают. Он здорово провел первую часть сезона в "Крыльях". Данил раскрывает большой потенциал, который раньше был виден на уровне юношеского футбола, а теперь подтверждается во взрослом. Пруцев доказывает свой уровень и делает новый шаг. Я беседовал с ним, но Данил умный парень и сам понимает, что сейчас важно для развития его карьеры — усердно работать. Мне нравится его отношение к делу. Вне поля это довольно скромный парень, но как игрок он очень хорош и понимает, как прогрессировать дальше. Я убежден, что для «Спартака» это замечательная инвестиция на будущее. Ведь это один из самых перспективных полузащитников в России.
— Трансфер еще одного талантливого россиянина — это следование стратегии, о которой вы недавно говорили.
— Совершенно верно. Нам нужно сокращать отставание. Для этого есть разные инструменты. Но в любом случае мы хотим построить "Спартак", который сможет быть на вершине не один-два сезона, а десять. На долгий срок. Следуя этой цели, важно приглашать лучших молодых игроков. И сейчас я вполне доволен проделанной нами работой. Она стала возможной благодаря помощи владельца клуба, который всегда шел навстречу нашим предложениям об усилении.
— Михаил Игнатов продлил контракт. Это большое событие для "Спартака"?
— Да. На недавней пресс-конференции вопросы касались в основном тех, чьи контракты истекают в этом году. Но есть ведь и другие, не менее важные футболисты, сохранить которых — наш приоритет. Игнатов — один из самых многообещающих игроков России. И подписать его на длительный срок было чрезвычайно важно. Это исполнитель, вокруг которого можно строить сильную команду. Просто уверен, что у Игнатова есть все, чтобы очень быстро стать для "Спартака" ключевым игроком. Впереди у него яркое будущее. Как и у Пруцева: он уже понимает, что нужно делать для построения успешной карьеры. Он много работает, полон энтузиазма, у него много сильных сторон. Уже сейчас я им доволен, но буду еще счастливее, когда он выйдет на новый уровень. Уверен, это произойдет, - сказал Каттани.
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