Каттани: "Спартак" - это что-то особенное"

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Новый спортивный директор "Спартака" Лука Каттани уверен в перспективах московского клуба.

"Спартак" - это не просто большой клуб. Это что-то особенное. Именно таким было моё первое впечатление. Я уверен, "Спартак" вернётся на первые позиции", - сказал Каттани.

"Красно-белые" объявили о назначении итальянца 21 декабря. На протяжении пяти последних сезонов он возглавлял скаутский отдел ПСЖ.

"Спартак" ушёл на зимнюю паузу, занимая девятое место в турнирной таблице РПЛ, зато команда вышла в 1/8 финала Лиги Европы.

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