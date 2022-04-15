Каттани высказался о Зареме
Спортивный директор московского "Спартака" Лука Каттани поделился мнением о супруге владельца клуба Леонида Федуна - Зареме Салиховой.
"Вот вам мое мнение. Очевидно, что она поддерживает клуб во многом. Когда возникают сложные ситуации, лучше всего просто поговорить с ней.
Она очень умная женщина, очень тонко чувствует, очень быстро понимает нюансы, видит приоритеты. И с этой точки зрения ее поддержка очень полезна.
Именно благодаря Зареме у Умярова теперь длинный контракт со "Спартаком". Поверьте мне", – сказал итальянский специалист в эфире "Коммент.Шоу".
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