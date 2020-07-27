Каваминга может стать игроком мюнхенской "Баварии"

Хавбек "Ренна" Эдуардо Камавинга в скором времени может стать игроком мюнхенской "Баварии". Об этом сообщает AS.



Ранее сообщалось, что на 17-летнего футболиста претендует "Реал", однако в целях экономии денег мадридский клуб решил отказаться от крупных трансферов.​​​​ В услугах полузащитника также заинтересован ПСЖ.



Сам футболист не хочет ждать год, чтобы перейти в "Реал", поэтому предпочтет продолжить карьеру в "Баварии".



"Ренн" готов отпустить Камавинга за 80 миллионов евро. Его контракт с французским клубом рассчитан до 2022 год.



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