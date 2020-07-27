Каваминга может стать игроком мюнхенской "Баварии"
Хавбек "Ренна" Эдуардо Камавинга в скором времени может стать игроком мюнхенской "Баварии". Об этом сообщает AS.
Ранее сообщалось, что на 17-летнего футболиста претендует "Реал", однако в целях экономии денег мадридский клуб решил отказаться от крупных трансферов. В услугах полузащитника также заинтересован ПСЖ.
Сам футболист не хочет ждать год, чтобы перейти в "Реал", поэтому предпочтет продолжить карьеру в "Баварии".
"Ренн" готов отпустить Камавинга за 80 миллионов евро. Его контракт с французским клубом рассчитан до 2022 год.
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|Реал Сосьедад
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|Валенсия
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|8
|Атлетик Бильбао
|20
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|9
|Вильярреал
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|28
|10
|Гранада
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|Бетис
|20
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|Осасуна
|20
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|20
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|Реал Вальядолид
|20
|22
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|17
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|20
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|20
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|Леганес
|20
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