Кавань может уйти из "Манчестер Юнайтед" в январе
Пребывание нападающего Эдинсона Кавани в "Манчестер Юнайтед" может оказаться непродолжительным.
По информации Todo Fichajes, звёздный уругваец рассматривает возможность ухода из клуба уже грядущей зимой.
Сообщается, что 33-летний футболист имеет право расторгнуть контракт с "красными дьяволами", если не будет получать достаточно игровой практики.
За ситуацией внимательно следят мадридский "Атлетико" и "Бенфика", которые интересовались форвардом в минувшее трансферное окно.
Кавани присоединился к "МЮ" месяц назад на правах свободного агента. Он принял участие в 4 матчах, проведя на поле суммарно 85 минут.
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|Команда
|М
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|27
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|3
|Лестер Сити
|27
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|Челси
|27
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|Манчестер Юнайтед
|27
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|6
|Тоттенхэм
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|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
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|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
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|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
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|Саутгемптон
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|Кристал Пэлас
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|Ньюкасл Юнайтед
|27
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|15
|Брайтон & Хоув Альбион
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|Борнмут
|27
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|18
|Вест Хэм Юнайтед
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|19
|Уотфорд
|27
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|27
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