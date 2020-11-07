Кавань может уйти из "Манчестер Юнайтед" в январе

Пребывание нападающего Эдинсона Кавани в "Манчестер Юнайтед" может оказаться непродолжительным.

По информации Todo Fichajes, звёздный уругваец рассматривает возможность ухода из клуба уже грядущей зимой.

Сообщается, что 33-летний футболист имеет право расторгнуть контракт с "красными дьяволами", если не будет получать достаточно игровой практики.

За ситуацией внимательно следят мадридский "Атлетико" и "Бенфика", которые интересовались форвардом в минувшее трансферное окно.

Кавани присоединился к "МЮ" месяц назад на правах свободного агента. Он принял участие в 4 матчах, проведя на поле суммарно 85 минут.

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