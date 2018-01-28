Кавани: "157 голов. Вперед, "Париж"!"



Нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани прокомментировал тот факт, что он стал лучшим бомбардиром в истории парижского клуба.

"157 голов. Вперед, "Париж"!!", – написал Кавани в своем твиттере и прикрепил картинку, на которой количество забитых мячей записано римскими цифрами – CLVII.

Фото: Кавани - 157.

Напомним, что 30-летний Кавани выступает за ПСЖ с 2013 года.

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