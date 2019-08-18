Кавани близок к подписанию контракта с "Интер Майами"
Форвард ПСЖ Эдинсон Кавани хочет перейти в клуб MLS "Интер Майами", которым руководит экс-игрок сборной Англии Дэвид Бекхэм. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
Футболист уже достиг договоренности с клубом и готов подписать трехлетний контракт.
Сам клуб начнет играть в MLS со следующего сезона. Вероятнее всего, 32-летний уругваец останется в парижском клубе до 2020 года.
Кавани перешел в ПСЖ в 2013 году из "Наполи" за 64 миллиона евро. В прошедшем сезоне он забил 23 гола и сделал 9 ассистов в 33 матчах.
А еще: Бекхэм предложил Кавани перейти в его клуб| http://soccernews.ru
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Главные новости дня: 17 августа
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