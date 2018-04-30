Кавани: "Даже не знал, что я установил новый рекорд"
Форвард ПСЖ Эдинсон Кавани прокомментировал свое бомбардирское достижение.
"Даже не знал, что я установил новый рекорд, но я рад вписать еще одну маленькую страничку в историю в этой футболке. Не думайте, что мы уже мысленно в отпуске, это не правда. Иногда у нас бывали сложные матчи. Мы выиграли титул Лиги 1, но все еще предельно сконцентрированы" - приводит слова Кавани Goal.com.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|35
|91
|2
|Лион
|35
|72
|3
|Монако
|35
|71
|4
|Марсель
|35
|70
|5
|Сент-Этьен
|35
|52
|6
|Ренн
|35
|51
|7
|Ницца
|35
|51
|8
|Монпелье
|35
|46
|9
|Бордо
|35
|46
|10
|Нант
|35
|46
|11
|Генгам
|35
|46
|12
|Дижон
|35
|42
|13
|Амьен
|35
|41
|14
|Анжер
|35
|38
|15
|ФК Кан
|35
|37
|16
|Страсбур
|35
|35
|17
|Тулуза
|35
|34
|18
|Труа
|35
|32
|19
|Лилль
|35
|32
|20
|Метц
|35
|26