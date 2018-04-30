Кавани: "Даже не знал, что я установил новый рекорд"

Форвард ПСЖ Эдинсон Кавани прокомментировал свое бомбардирское достижение.

"Даже не знал, что я установил новый рекорд, но я рад вписать еще одну маленькую страничку в историю в этой футболке. Не думайте, что мы уже мысленно в отпуске, это не правда. Иногда у нас бывали сложные матчи. Мы выиграли титул Лиги 1, но все еще предельно сконцентрированы" - приводит слова Кавани Goal.com.

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