Кавани: "Действительно, у меня были проблемы с Неймаром"

Форвард ПСЖ Эдинсон Кавани высказался о своем конфликте с партнером по линии атаки в клубе Неймаром.

"Действительно, у меня были проблемы с Неймаром. Я сказал ему, что я - первый, кто хочет, чтобы он выиграл индивидуальные награды, но при условии, что он поставит командные цели выше личных. В конце концов, мы нашли общий язык, в то время как тренерский штаб команды принял решение, которое я уважаю", - цитирует 31-летнего нападающего парижан sport.es.

Напомним, ПСЖ готов выложить 115 миллионов евро за звезду АПЛ. | soccernews.ru