Кавани договорился с "Манчестер Юнайтед" о новом контракте
Фото: инстаграм Эдинсона Кавани/Автор неизвестен
Уругвайский нападающий "Манчестер Юнайтед" Эдинсон Кавани не покинет клуб в летнее трансферное окно, сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter.
По сведениям источника, футболист договорился с английским клубом о продлении контракта до лета 2022 года. Зарплата форварда составит 15 миллионов евро в год.
В нынешнем сезоне 34-летний Кавани провел за "Манчестер Юнайтед" 35 матчей во всех турнирах, забил 15 мячей и отдал пять голевых передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.
Не пропустите: Кавани повторил рекорд еврокубков 35-летней давности. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто выиграет Ла Лигу в этом сезоне?
Лента новостей
-
Верратти сможет сыграть на чемпионате Европы
-
Крал назвал причину, почему "Спартак" не смог опередить "Зенит" в РПЛ
-
"Милан" установил клубный рекорд
-
Дракслер отказался перейти в "Баварию"
-
Кавани договорился с "Манчестер Юнайтед" о новом контракте
-
"Бавария" вступила в борьбу за Санчо
-
Российский вратарь пропустил гол с центра поля в Европе (видео)
-
Балотелли провел ночь со своей бывшей девушкой в отеле
-
Куман высказался о своем будущем в "Барселоне"
-
Капелло разнес "Ювентус" после разгрома в матче с "Миланом"
-
Руководство "Ювентуса" приняло важное решение о будущем Пирло
-
Бускетс может сыграть в ближайшем матче, несмотря на перелом челюсти
-
Логотип Лиги Чемпионов изменится перед новым сезоном (фото)
-
2
Роналду стал худшим игроком "Ювентуса" в матче с "Миланом" по версии итальянских СМИ
-
Кавани повторил рекорд Сульшера и Чичарито
-
ПСЖ готов продлить контракт с немецким хавбеком
-
В "Барселоне" сомневаются в трансфере Кейна
-
Стали известны детали возможного назначения Флика в сборную Германии
-
19-летний Гринвуд побил рекорд Руни
-
У "Ювентуса" есть два сценария расставания с Пирло
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18