Кавани договорился с "Манчестер Юнайтед" о новом контракте

Фото: инстаграм Эдинсона Кавани/Автор неизвестен

Уругвайский нападающий "Манчестер Юнайтед" Эдинсон Кавани не покинет клуб в летнее трансферное окно, сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter.

По сведениям источника, футболист договорился с английским клубом о продлении контракта до лета 2022 года. Зарплата форварда составит 15 миллионов евро в год.

В нынешнем сезоне 34-летний Кавани провел за "Манчестер Юнайтед" 35 матчей во всех турнирах, забил 15 мячей и отдал пять голевых передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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