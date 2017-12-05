Кавани: "Главное – это команда, а уже потом важны все персональные успехи"

Теги эдинсон кавани псж

Кавани: "Главное – это команда, а уже потом важны все персональные успехи"Нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани признал, что его не тревожит бомбардирский рекорд, который он может скоро установить.

На счету уругвайца 153 гола в составе парижского клуба, а у рекордсмена клуба по голам Златана Ибрагимовича – 156 мячей.

"Этот момент рано или поздно наступит. Конечно, это приятно. Но все знают, как я отношусь к таким достижениям и к работе. Для меня главное – это команда, а уже потом важны все персональные успехи", - отметил он.

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