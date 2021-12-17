Кавани готов расторгнуть контракт с "Манчестер Юнайтед" ради "Барселоны"

Фото твиттер Эдинсона Кавани

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Эдинсон Кавани хочет перейти в "Барселону" во время зимнего трансферного окна.

По информации Mundo Deportivo, ради желаемого трансфера 34-летний футболист готов расторгнуть контракт с английским клубом.

Уругваец считает, что в статусе свободного агента у него больше шансов на заключение соглашения с "сине-гранатовыми".

Договор Кавани с "МЮ" истекает в июне 2022 года. В текущем сезоне форвард забил 1 гол в 8 матчах.

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