Кавани хочет остаться в "Манчестер Юнайтед"

Уругвайский нападающий "Манчестер Юнайтед" Эдинсон Кавани намерен остаться в клубе по окончании сезона, сообщает журналист The Telegraph Майк Макграт в своем Twitter.

По данным источника, футболист надеется, что клуб воспользуется опцией о продлении с ним контракта до лета 2022 года. Нынешний контракт игрока истекает через четыре месяца.

В этом сезоне 34-летний Кавани провел за "Манчестер Юнайтед" 24 матча во всех турнирах, забил семь голов и отдал две результативные передачи.

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