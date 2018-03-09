Кавани хочет уйти из ПСЖ из-за Неймара

Уругвайский нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани намерен сменить клуб, сообщает Le Parisien.

По сведениям издания, футболист разочарован тем, что руководство клуба считает главной звездой команды бразильца Неймара. К тому же уругваец разочаровался в ПСЖ после очередного вылета в плей-офф Лиги Чемпионов.

Парижский клуб может согласиться продать 31-летнего Кавани за 60 миллионов евро. Интерес к нему проявляют английские и испанские клубы.

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