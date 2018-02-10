Кавани и Курзава не сыграют с "Тулузой"

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Кавани и Курзава не сыграют с "Тулузой"

Тренерский штаб ПСЖ огласил заявку на матч 25-го тура французской Лиги 1 против "Тулузы", сообщает официальный сайт клуба.

Вне состава оказались защитник Лайвин Курзава и нападающий Эдинсон Кавани. У обоих футболистов травма правого бедра. 

Также ближайшую игру пропустят вратарь Кевин Трапп, хавбек Тьяго Мотта и вингер Хатем Бен Арфа.

Матч "Тулуза" – ПСЖ состоится сегодня в 19:00 по московскому времени.

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