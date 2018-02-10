Кавани и Курзава не сыграют с "Тулузой"
Тренерский штаб ПСЖ огласил заявку на матч 25-го тура французской Лиги 1 против "Тулузы", сообщает официальный сайт клуба.
Вне состава оказались защитник Лайвин Курзава и нападающий Эдинсон Кавани. У обоих футболистов травма правого бедра.
Также ближайшую игру пропустят вратарь Кевин Трапп, хавбек Тьяго Мотта и вингер Хатем Бен Арфа.
Матч "Тулуза" – ПСЖ состоится сегодня в 19:00 по московскому времени.
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|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|24
|62
|2
|Марсель
|25
|52
|3
|Монако
|24
|50
|4
|Лион
|24
|48
|5
|Нант
|24
|37
|6
|Монпелье
|24
|34
|7
|Ницца
|24
|34
|8
|Бордо
|24
|32
|9
|Генгам
|24
|32
|10
|Ренн
|24
|31
|11
|ФК Кан
|24
|30
|12
|Сент-Этьен
|25
|30
|13
|Дижон
|23
|28
|14
|Страсбур
|24
|27
|15
|Тулуза
|24
|26
|16
|Анжер
|24
|25
|17
|Амьен
|24
|25
|18
|Лилль
|24
|25
|19
|Труа
|23
|24
|20
|Метц
|24
|18