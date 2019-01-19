Кавани и Мбаппе повторили рекорд Лиги 1 40-летней давности

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Кавани и Мбаппе повторили рекорд Лиги 1 40-летней давности
Нападающие ПСЖ Эдинсон Кавани и Килиан Мбаппе отметились хет-триками в матче 21-го тура чемпионата Франции с "Генгамом" (9:0).

Случай с двумя хет-триками игроков одной команды в одном матче стал первым за последние 40 лет. В последний раз подобное удалось сделать футболистам "Бордо" Жерару Солеру и Альберу Геммриху 10 августа 1979 года в игре с "Валансьеном" (7:0).

В нынешнем сезоне 20-летний Мбаппе забил 17 голов в 14 матчах чемпионата Франции. На счету 31-летнего Кавани 14 голов в 13 поединках Лиги 1.

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