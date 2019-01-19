Кавани и Мбаппе повторили рекорд Лиги 1 40-летней давности
Нападающие ПСЖ Эдинсон Кавани и Килиан Мбаппе отметились хет-триками в матче 21-го тура чемпионата Франции с "Генгамом" (9:0).
Случай с двумя хет-триками игроков одной команды в одном матче стал первым за последние 40 лет. В последний раз подобное удалось сделать футболистам "Бордо" Жерару Солеру и Альберу Геммриху 10 августа 1979 года в игре с "Валансьеном" (7:0).
В нынешнем сезоне 20-летний Мбаппе забил 17 голов в 14 матчах чемпионата Франции. На счету 31-летнего Кавани 14 голов в 13 поединках Лиги 1.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|18
|50
|2
|Лилль
|21
|40
|3
|Сент-Этьен
|20
|36
|4
|Лион
|20
|34
|5
|Монпелье
|19
|31
|6
|Ницца
|20
|30
|7
|Страсбур
|20
|29
|8
|Ренн
|20
|29
|9
|Марсель
|19
|28
|10
|Реймс
|20
|27
|11
|Ним
|19
|26
|12
|Бордо
|19
|25
|13
|Нант
|20
|23
|14
|Тулуза
|20
|22
|15
|Анжер
|19
|20
|16
|ФК Кан
|20
|18
|17
|Амьен
|21
|18
|18
|Дижон
|19
|17
|19
|Монако
|20
|15
|20
|Генгам
|20
|14