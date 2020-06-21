Кавани и Менье не будут продлевать контракт с ПСЖ на два месяца ради выступлений в ЛЧ
Защитник ПСЖ Томас Менье и нападающий Эдинсон Кавани не помогут клубу в текущем сезоне Лиги Чемпионов.
По сведениям Marca, оба футболиста не захотели продлевать свои контракты с клубом на два месяца ради выступлений в Лиге Чемпионов. Напомним, что действующие соглашения игроков истекают в конце июня.
Однако отмечается, что Эрик Максим Шупо-Мотинг и Лайвин Курзава готовы продлить свои контракты до 31 августа. Кроме того, ПСЖ договорился о продлении аренды вратаря Серхио Рико.
Также, скорее всего, парижанам удастся продлить защитника Тиаго Силву.
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