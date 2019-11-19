Кавани и Месси чуть не подрались во время матча Аргентина - Уругвай

Во время товарищеского матча между сборными Аргентины и Уругвая произошёл конфликт между нападающими двух команд Эдинсоном Кавани и Лионелем Месси.

По информации Ole, футболисты повздорили после одного из игровых эпизодов. В ходе перепалки уругваец предложил аргентинцу подраться, тот ответил: "В любое время".

Embrouille entre Cavani et Messi lors du match #ARGURUpic.twitter.com/nGQAWTDxlM — Le Meilleur du PSG (@LMDPSG) November 18, 2019

Напомним, что матч завершился ничьей 2:2.

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