Кавани и Месси чуть не подрались во время матча Аргентина - Уругвай

Теги уругвайаргентиналионель мессиэдинсон кавани

Кавани и Месси чуть не подрались во время матча Аргентина - Уругвай

Во время товарищеского матча между сборными Аргентины и Уругвая произошёл конфликт между нападающими двух команд Эдинсоном Кавани и Лионелем Месси.

По информации Ole, футболисты повздорили после одного из игровых эпизодов. В ходе перепалки уругваец предложил аргентинцу подраться, тот ответил: "В любое время".

Напомним, что матч завершился ничьей 2:2.

Не пропустите: Тите: "Считаю, что Пеле лучше Месси, с ним никто не может сравниться". | http://soccernews.ru
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