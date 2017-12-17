Кавани и Роналду вплотную приблизились к Месси и Левандовски по количеству забитых мячей в 2017 году

Теги лионель мессикриштиану роналдуроберт левандовскиэдинсон кавани харри кейн

Кавани и Роналду вплотную приблизились к Месси и Левандовски по количеству забитых мячей в 2017 годуНа лучшего бомбардира текущего года в играх за клуб и сборную реально претендуют сразу пять футболистов.

Так, на сегодняшний день на счету Лионеля Месси ("Барселона", сборная Аргентины) и Роберта Левандовски ("Бавария", Польша) значится 53 результативных удара. Они на один забитый мяч опережают Эдинсона Кавани (ПСЖ, Уругвай) и Криштиану Роналду ("Реал", Португалия). 50 голов в своем активе имеет Харри Кейн ("Тоттенхэм", Англия).

Напомним, Роналду ждет от "Барселоны" чемпионского коридора. | soccernews.ru

комментарии
Flamenco

Не Криштиану Роналду, а Петух))) Португальский )))

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Алекс

У Криштиану Роналду тоже забито 53 гола, а не 52!

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