Кавани и Роналду вплотную приблизились к Месси и Левандовски по количеству забитых мячей в 2017 году

На лучшего бомбардира текущего года в играх за клуб и сборную реально претендуют сразу пять футболистов.

Так, на сегодняшний день на счету Лионеля Месси ("Барселона", сборная Аргентины) и Роберта Левандовски ("Бавария", Польша) значится 53 результативных удара. Они на один забитый мяч опережают Эдинсона Кавани (ПСЖ, Уругвай) и Криштиану Роналду ("Реал", Португалия). 50 голов в своем активе имеет Харри Кейн ("Тоттенхэм", Англия).

Напомним, Роналду ждет от "Барселоны" чемпионского коридора. | soccernews.ru