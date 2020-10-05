Кавани и Теллес прибыли в расположение "МЮ" для подписания контракта

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Кавани и Теллес прибыли в расположение "МЮ" для подписания контракта

Форвард Эдисон Кавани и защитник "Порту" Алекс Теллес прибыли в расположение "МЮ" для прохождения медицинского осмотра. Об этом сообщает The Sun.

По данным источника, оба футболиста в скором времени заключат контракт а клубом. 33-летний Кавани подпишет с "МЮ" двухлетнее соглашение, а Теллес заключит пятилетний договор. Сумма сделки составит 15 миллионов евро плюс бонусы.

"МЮ" после 4 туров занимает 16 место в турнирной таблице.

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