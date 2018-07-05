Кавани имеет минимальные шансы сыграть с Францией

Форвард сборной Уругвая Эдинсон Кавани продолжает восстанавливаться после травмы и уже пропустил несколько тренировок.

Вследствие этого, как сообщает ESPN, 31-летний футболист имеет минимальные шансы сыграть в четвертьфинальном матче ЧМ-2018 против Франции.

Если даже Кавани успеет залечить повреждение, ему будет проблематично в столь короткие сроки набрать хорошую форму.

Напомним, что матч Уругвай - Франция состоится 6 июля в 17:00 по московскому времени. | http://soccernews.ru