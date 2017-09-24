Кавани интересуется итальянский гранд

Итальянский "Милан" заинтересовался форвардом французского ПСЖ Эдинсоном Кавани, информирует football.fr.

По сведениям источника, "россонери" внимательно следят за ситуацией с 30-летним бомбардиром, и если парижане следующим летом будут готовы расстаться со своим ведущим нападающим, они предпримут попытки подписать уругвайца.

В нынешнем сезоне Кавани забил 9 мячей и сделал 2 результативные передачи в 8 матчах за ПСЖ.

Напомним, сегодня "Милан" уступил "Сампдории". | soccernews.ru