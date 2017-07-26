Кавани: "Каждый хочет играть с Неймаром"

Нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани заявил, что он хотел бы играть в одной команде с нападающим "Барселоны" Неймаром.

"Неймар - фантастический игрок. Каждый хочет играть с топ-игроками. Во время трансферного окна есть много разговоров", - цитирует Le Figaro Кавани.

Напомним, что 25-летний Неймар может перейти в ПСЖ за 222 миллиона евро.

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