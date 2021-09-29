Кавани летом мог оказаться в России
Фото: инстаграм Эдинсона Кавани/Автор неизвестен
Московское "Динамо" летом проявляло интерес к уругвайскому нападающему "Манчестер Юнайтед" Эдинсону Кавани, сообщает "Матч ТВ".
По сведениям источника, динамовцы вели переговоры о переходе форварда, но в последний момент сделка была отменена по инициативе главного тренера команды Сандро Шварца, который принял решение сделать ставку на Константина Тюкавина и Вячеслава Грулева.
34-летний Кавани выступает за "Манчестер Юнайтед" с 2020 года. Всего он провел за клуб 41 матч и забил 17 голов. Его контракт с манкунианцами действует до лета 2022 года.
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