Кавани летом мог оказаться в России

Теги манчестер юнайтеддинамо москваэдинсон кавани

Кавани летом мог оказаться в России

Фото: инстаграм Эдинсона Кавани/Автор неизвестен

Московское "Динамо" летом проявляло интерес к уругвайскому нападающему "Манчестер Юнайтед" Эдинсону Кавани, сообщает "Матч ТВ".

По сведениям источника, динамовцы вели переговоры о переходе форварда, но в последний момент сделка была отменена по инициативе главного тренера команды Сандро Шварца, который принял решение сделать ставку на Константина Тюкавина и Вячеслава Грулева.

34-летний Кавани выступает за "Манчестер Юнайтед" с 2020 года. Всего он провел за клуб 41 матч и забил 17 голов. Его контракт с манкунианцами действует до лета 2022 года.

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