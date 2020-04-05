Кавани летом может стать игроком "Атлетико"

Форвард ПСЖ Эдисон Кавани летом хочет перейти в мадридский "Атлетико", передает UOL Esporte.

Соглашение футболиста с парижским клубом истекает в июне 2020 года.

По данным источника, в игроке также заинтересован "Манчестер Юнайтед", однако сам нападающий хочет продолжить карьеру в испанском клубе.

Ранее представитель Кавании сообщил, что у игрока много предложений из Южной Америки.

В этом сезоне 33-летний уругваец участвовал в 14 матчах, забив 4 гола и сделав 2 результативные передачи.

Не пропустите: Агент назвал четыре клуба, которым интересен Кавани| http://soccernews.ru