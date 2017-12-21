Кавани - лучший бомбардир пяти ведущих лиг в 2017 году

Нападающий "ПСЖ" Эдинсон Кавани забил гол в матче 19-го тура чемпионата Франции против "Кана" (3:1), который стал для 30-летнего игрока 19-м взятием ворот в текущем сезоне.

Всего в этом году Кавани забил 50 голов.

По этому показателю Кавани вышел на первое место в списке бомбардиров пяти ведущих лиг Европы.

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