Кавани - лучший бомбардир пяти ведущих лиг в 2017 году

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Кавани - лучший бомбардир пяти ведущих лиг в 2017 годуНападающий "ПСЖ"  Эдинсон Кавани забил гол в матче 19-го тура чемпионата Франции против "Кана" (3:1), который стал для 30-летнего игрока 19-м взятием ворот в текущем сезоне.

Всего в этом году Кавани забил 50 голов. 

По этому показателю Кавани вышел на первое место в списке бомбардиров пяти ведущих лиг Европы.

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