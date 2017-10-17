Кавани: "Мне не обязательно дружить с Неймаром"

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Кавани: "Мне не обязательно дружить с Неймаром"

Уругвайский нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани заявил, что он уже не вспоминает свой конфликт с бразильским форвардом Неймаром из-за исполнения пенальти. 

"Тот случай уже забыт. В футболе случается подобное. Нам нужно пройти через это и продолжать работать на благо команды. Чтобы хорошо взаимодействовать на поле, нам не обязательно быть друзьями. Достаточно быть профессионалами, а каждый может жить своей жизнью. Не знаю, что Эмери решил насчет исполнения пенальти. Будет так, как он скажет", - приводит слова Кавани SFR.

В этом сезоне 30-летний Кавани провел за ПСЖ 11 матчей, забил 11 голов и отдал 3 результативные передачи. На счету 25-летнего Неймара 8 мячей и 9 голевых пасов в 10 поединках. 

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